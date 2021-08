Lavoro: Orlando, competitività non può prescindere da dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La matrice del Recovery fund è "quella di ridurre le disuguaglianze. È un grande successo politico, a livello europeo. La dignità del lavoro è essenziale anche per la competitività. Come ha detto il Santo Padre, è fondamentale non sprecare per questo l’occasione di questo tempo, perché purtroppo c’è una tendenza al riaffermarsi dei presupposti degli squilibri pre-pandemia". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione dell’incontro “Il lavoro che verrà. Lavorare è cambiare”, oggi al Meeting di Rimini. (Rin)