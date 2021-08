Usa: Biden cambia legge era Trump, più potere a Stati su costruzione impianti idrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Epa) ha emesso un memorandum congiunto con il dipartimento dell'esercito degli Stati Uniti che consente agli Stati e alle tribù di estendere il processo di finalizzazione dei permessi idrici, dopo che una regola dell'era Trump ha imposto una finestra limitata di un anno. Il memo impone al Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti di attendere il tempo massimo per finalizzare i 41 permessi nazionali preposti ai sensi della legge a settembre. Il promemoria delinea scenari in cui i governi statali o tribali potrebbero impiegare più di un anno per approvare o negare i progetti, come i casi in cui "identificano fattori e circostanze che giustificano l'estensione del ragionevole periodo di tempo". "Mentre l'Epa si muove rapidamente per rivedere la regola del 2020, è essenziale che le agenzie affrontino le pressanti sfide di implementazione che sono state sollevate dai nostri co-regolatori", ha affermato in una nota Radhika Fox, assistente dell'amministratore dell'ufficio dell'acqua dell'Epa. "L'azione di oggi fornisce una guida per massimizzare la flessibilità e supportare l'autorità degli stati e delle tribù per proteggere le loro acque".(Nys)