Afghanistan: pressioni su Biden per prolungare la presenza Usa e completare l’evacuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in contatto con i talebani per garantire un passaggio sicuro che consenta agli americani nel Paese di raggiungere l’aeroporto, ha detto Biden parlando ieri in conferenza stampa. “Mentre proseguiamo le operazioni di evacuazione continuiamo ad essere in contatto con i talebani per garantire un passaggio sicuro all’aeroporto. Vogliamo fare in modo che ogni americano che vuole uscire posso arrivare all’aeroporto”, ha detto Biden. “Abbiamo detto ai talebani che ogni attacco alle nostre forze riceverà una risposta forte e immediata”, ha aggiunto. (segue) (Nys)