Business news: Regno Unito, catena supermercati Morrisons rilevata per 8,1 miliardi di euro da società CD&R

- La quarta catena di supermercati più grande del Regno Unito, Morrisons, è stata rilevata dalla società di private equity statunitense Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", Morrisons non ha seguito il consiglio dei suoi investitori di accettare l'offerta fatta precedentemente da un consorzio gestito dalla società di gestione investimenti statunitense Fortress, pari a 7,8 miliardi di euro. A luglio, Morrisons aveva anche rifiutato l'offerta della CD&R, allora pari a 6,5 miliardi di euro, dichiarando che "CD&R aveva decisamente sottovalutato l'azienda". Fondata a Bradford nel 1899 da William Morrison, Morrisons ha infatti un personale superiore ai 110 mila impiegati con quasi 500 negozi in tutto il Regno Unito. La società, gestita dal figlio del fondatore, Ken Morrison, è stata governata dallo stesso per 50 anni. Per questo motivo, l'acquisitore ha dichiarato che "Morrisons è caratterizzata da una forte storia e cultura, e questo rappresenta un valore chiave per la società". La società di private equity ha inoltre specificato che si impegnerà a sviluppare i punti di forza di Morrisons, come le relazioni con fornitori e i gestori di portafogli immobiliari. (Rel)