Business news: ministero Finanze tedesco, entrate fiscali si attestano a 60 miliardi di euro a luglio

- A luglio le entrate fiscali tedesche sono aumentate notevolmente attestandosi a 60 miliardi di euro, il 12,5 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È quanto emerge dal rapporto mensile pubblicato dal ministero delle Finanze della Germania, secondo cui le entrate sono aumentate di 6,67 miliardi di euro. Nei primi sette mesi di quest'anno, le entrate sono aumentati complessivamente del 6,8 per cento, attestandosi a 407 miliardi di euro. Tuttavia, il dato è ancora dell'1,7 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, l’ultimo anno prima dell’inizio della pandemia di coronavirus. Tuttavia, il messaggio è chiaro: l'attività economica, che si sta riprendendo con il procedere della campagna vaccinale, sta avendo un effetto positivo sulle autorità fiscali. "La pandemia di coronavirus in Germania e nel mondo non è ancora stata superata, ma il processo di ripresa economica ha accelerato nel secondo trimestre del 2021", si legge nel rapporto del ministero. L'economia è cresciuta dell'1,5 per cento in primavera, un dato che segna "il percorso per una sostenibilità e forse anche una ripresa economica più forte nel terzo trimestre del 2021". (Geb)