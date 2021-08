Business news: Polonia, a luglio produzione industriale a +9,8 per cento ma crescono anche i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Polonia a luglio è cresciuta del 9,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rende noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). La crescita congiunturale, ovvero rispetto al mese di giugno di quest’anno, è pari al 3,9 per cento. I dati sono positivi ma comunque al di sotto delle aspettative degli analisti, per i quali la prima percentuale avrebbe dovuto toccare il 10,5 per cento. Contenuta è stata la crescita del settore edilizio, che l’anno scorso non ha sofferto le misure restrittive per il coronavirus come altri settori. La sua crescita rispetto al luglio del 2020 è stata del 3,9 per cento. Supera invece le aspettative il dato dell’aumento dei prezzi della produzione industriale. A luglio di quest’anno l’aumento è stato dell’8,2 per cento anno su anno e dell’1,2 per cento rispetto a giugno. Gli economisti si aspettavano rispettivamente il 7,6 per cento e lo 0,9 per cento. (Vap)