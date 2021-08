Business news: Regno Unito, inflazione si attesta al 2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione nel Regno Unito è sceso al 2 per cento annuo a luglio. È quanto riferisce l’istituto statistico nazionale (Ons), secondo cui l’indice dei prezzi al consumo è calato rispetto al 2,5 per cento annuo registrato a giugno. Il nuovo dato porta il tasso d’inflazione del 2 per cento, raggiungo l’obiettivo indicato dalla Banca d’Inghilterra. Il calo dell'inflazione è stato trainato dalla contrazione dei prezzi di abbigliamento e calzature. Questo aumento è stato "in gran parte compensato" nel comparto dei trasporti, ha riferito l'Ons. (Rel)