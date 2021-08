Business news: Glencore acquisisce quote di Britishvolt, colosso minerario punta su semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Glencore, società anglo-svizzera fra le più grandi al mondo nel settore minerario, ha acquisito una quota nella start up Britishvolt, un produttore di batterie e semiconduttori del Regno Unito. L'accordo permetterà a quest'ultima di disporre di forniture a lungo termine di cobalto, materiale fondamentale per la propulsione di veicoli sostenibili. Il progetto, da 3 miliardi di euro, prevede la realizzazione della prima Gigafactory nel Regno Unito, attualmente in costruzione nella contea inglese del Northumberland. L'iniziativa è volta a sviluppare l'industria automobilistica elettrica britannica, in modo da raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nel Paese. Infatti, a partire dal 2030, la vendita di benzina e veicoli diesel sarà vietata nel Regno Unito, motivo per il quale l'industria automobilistica è attualmente sotto pressione per costruire nuove infrastrutture in modo da proteggere i posti di lavoro sul lungo termine. "Per Britishvolt, l'acquisizione di Glencore rappresenta una svolta. Quest'ultima consentirà infatti alla start up di disporre di materie prime prodotte in modo responsabile, diminuendo di conseguenza anche i rischi associati alla costruzione della Gigafactory. Se si guarda alla produzione di cobalto a livello mondiale, a spiccare sono Glencore e i gruppi cinesi", ha dichiarato l'amministratore delegato e fondatore di Britishvolt, Orral Nadjari. (Rel)