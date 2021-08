Business news: Ungheria, Pil cresce del 17,9 per cento annuo nel secondo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia ungherese è cresciuta del 17,9 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2021. Lo rende noto il portale “Hvg” alla luce dei dati dell’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Tenuto conto dei fattori stagionali, la crescita del Pil rispetto al secondo trimestre del 2020 è del 17,7 per cento. Questo significa che l’economia magiara è cresciuta dello 0,1 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Rispetto al periodo gennaio-marzo di quest’anno, nell’intervallo aprile-giugno il Pil è aumentato del 2,7 per cento. Il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ha commentato questi dati positivi parlando di una ripresa che si muove a ritmi “tra i più veloci nell’Unione europea”. La struttura della crescita è “in salute” e si estende a “un vasto numero di settori economici”. (Vap)