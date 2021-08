Centrodestra: Berlusconi-Salvini, condiviso calendario iniziative per costruire federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a Villa Certosa "è stato condiviso il calendario di iniziative da assumere da qui ai prossimi mesi per costruire una federazione tra le forze politiche di centrodestra che sostengono il governo e rendere ancora più efficace e incisiva la collaborazione soprattutto a livello parlamentare". Lo rende noto un comunicato congiunto. "Forza Italia e Lega sono nel frattempo impegnate per affidare al buongoverno del centrodestra la Regione e i Comuni che andranno al voto in ottobre: c’è molto ottimismo circa i risultati", conclude la nota.(Com)