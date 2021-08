Afghanistan: Pentagono, militari Usa usciti dall’aeroporto per recuperare 169 cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di militari statunitensi ha lasciato il perimetro dell’aeroporto di Kabul con l’obiettivo di recuperare 169 cittadini Usa all’esterno dell’infrastruttura. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby, precisando che i cittadini in questione erano rimasti bloccati fuori dallo scalo. “E’ stata un'operazione di assistenza – ha spiegato Kirby - Erano davvero appena al di fuori dal muro dell'aeroporto, se ci fosse la necessità di fare qualcosa in più per aiutare gli americani o altre persone a rischio, esamineremo queste opzioni", ha detto Kirby.(Nys)