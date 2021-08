Afghanistan: Pentagono, cittadini Usa diretti in aeroporto picchiati dai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha confermato le indiscrezioni secondo cui alcuni cittadini Usa che cercavano di raggiungere l'aeroporto di Kabul per lasciare l'Afghanistan sono stati bloccati e picchiati dai talebani. Il capo del pentagono ha definito "inaccettabile" tale accadimento. Poche ore prima il presidente Usa, Joe Biden, aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tali violenze. Anche il portavoce del Pentagono John Kirby ha confermato le ricostruzioni. "Abbiamo comunicato ai talebani che è assolutamente inaccettabile e vogliamo il libero passaggio attraverso i posti di blocco per gli americani provvisti di documenti", ha detto Kirby.(Nys)