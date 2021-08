Usa: Camera di commercio sostiene dem che spingono per voto piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio degli Stati Uniti sta pubblicando annunci digitali elogiando nove legislatori democratici della Camera che stanno sollecitando la presidente Nancy Pelosi a convocare immediatamente una sessione di voto sul disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture, approvato dal Senato all'inizio di questo mese. Il gruppo di deputati dem, guidato da Josh Gottheimer, ha minacciato di bloccare la risoluzione del budget da 3.500 miliardi di dollari, che funge da quadro per il pacchetto di riconciliazione, fino a quando il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture non avrà un voto minimo. La Camera e altri importanti gruppi di pressione economica sostengono il piano bipartisan, che investe oltre 1.000 miliardi di dollari in infrastrutture senza aumentare le tasse sulle società, ma si oppongono fermamente al più ampio pacchetto di riconciliazione dei Democratici che verrebbe pagato con aumenti delle tasse.(Nys)