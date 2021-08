Business news: Germania, carenza semiconduttori limita la ripresa delle attività di Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della carenza di semiconduttori, la produzione nello stabilimento principale Volkswagen di Wolfsburg inizierà solo in misura limitata dopo la pausa estiva. Come annunciato da un portavoce della società automobilistica tedesca, le attività ripartiranno in un solo turno su tutte le linee di produzione la prossima settimana. La carenza produttiva è determinata, come spesso accaduto negli ultimi mesi, dalle scarse forniture di semiconduttori. A causa della pandemia di coronavirus, l'azienda ha dovuto adeguare più volte il suo programma di produzione. I semiconduttori si trovano in numerosi sistemi elettronici e la domanda dell'industria automobilistica ha registrato aumenti per anni, ma ha subito un crollo durante la crisi sanitaria provocata dal Covid-19. I produttori di chip hanno trovato nuovi acquirenti, in particolare nei settori informatico, dell’elettronica da intrattenimento e nella tecnologia sanitaria. (Geb)