Business news: industria elettronica tedesca, export supera 108 miliardi di euro in primi sei mesi 2021

- L'industria elettronica tedesca ha aumentato significativamente le sue esportazioni nella prima metà del 2021 e si è lasciata alle spalle la crisi causata dal coronavirus. Secondo quanto riferito dall'associazione di settore Zvei, le esportazioni del valore di 108,3 miliardi di euro hanno superato del 13 per cento la quota raggiunto nel medesimo periodo dell'anno precedente e sono state anche dell'1,8 per cento superiori al valore dell'anno 2019, l’ultimo prima della crisi sanitaria. Le importazioni sono cresciute del 17,6 per cento a 103,9 miliardi di euro nel corso dell'anno. I tassi di crescita semestrali più elevati delle esportazioni sono arrivati dalla Francia (più 21,6 per cento) e dall'Italia (più 26,7 per cento). I due mercati di esportazione più importanti, Cina e Stati Uniti, sono cresciuti rispettivamente dell'11,5 e dell'8,0 per cento. Anche la Cina è rimasta di gran lunga il principale importatore di prodotti elettronici in Germania: nella prima metà dell'anno, il valore delle merci importate da Pechino è stato di 30,5 miliardi di euro, quasi il 22 per cento in più rispetto all'anno precedente. (Geb)