Business news: Ucraina, produzione di ghisa in crescita del 7,8 per cento nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione ucraina di ghisa è cresciuta del 7,8 per cento nel primo semestre del 2021, rispetto a quella registrata nello stesso periodo l'anno scorso. Infatti, secondo l'associazione Ukrmetalurgprom, da gennaio a luglio di quest'anno sono state prodotte 12,65 milioni di tonnellate di ghisa, 12,73 milioni di tonnellate di acciaio, 11,33 milioni di tonnellate di laminati metallici, rispettivamente il 7,8, 7,4 e 6,4 per cento in più rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Il rifornimento di materie prime a base di ferro è stato effettuato in linea con le esigenze della produzione metallurgica. Mentre non ci sono state importazioni di tali materiali nel periodo di riferimento (primo semestre 2021), le esportazioni sono ammontate a 26,08 milioni di tonnellate, ovvero 3,5 per cento in meno rispetto all'anno scorso. (Rum)