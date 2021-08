Tlc: Fistel Cisl, spot con Minions offensivo per dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spot di Sky, in onda in questi giorni sulle principali emittenti televisive, che equipara i lavoratori delle telecomunicazioni ai Minions è offensivo della dignità dei lavoratori". Lo afferma la Fistel Cisl che aggiunge: "nello spot, infatti, i noti protagonisti dell'omonimo film vestono i panni di sedicenti tecnici che 'correndo e inseguendo una banana su un tappeto rotolante' assicurano il funzionamento della connessione internet - sottolinea -. Tale rappresentazione è decisamente poco divertente e di dubbio gusto e rischia di essere fortemente offensiva nei confronti di una categoria che, ancor più in questo momento caratterizzato dall'emergenza Covid, ha lavorato senza sosta per assicurare la connettività al Paese, consentendo ai cittadini di continuare a lavorare, studiare e rimanere in contatto con i propri cari. Non ci sfugge la particolarità del momento caratterizzato da una forte competitività fra i gestori in campo, ma la realtà non è un cartone animato e la dignità e la professionalità dei lavoratori vanno rispettate e tutelate senza scherzarci troppo sopra, soprattutto per fini commerciali come in questo spot che condanniamo". (Com)