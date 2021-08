Algeria: appello all’Unione africana per far fronte ad aumento attacchi nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Algeria ha affermato oggi in un comunicato stampa, che “la ripresa di gravi attentati terroristici che si sono registrati nelle ultime settimane in alcuni Paesi fratelli del Sahel e del Sahara è fonte di grande preoccupazione per l'Algeria”. "Questi atti terroristici diretti contro la popolazione civile hanno le caratteristiche di crimini contro l'umanità e costituiscono una preoccupante minaccia per la sicurezza collettiva del continente africano, nonché per la pace e la sicurezza internazionale", ha affermato il ministero in una nota, lanciando un appello all’Unione africana per far fronte all’aumento degli attacchi terroristici nella regione. L'Algeria "condanna fermamente gli attentati terroristici che hanno causato grandi perdite umane ai fratelli popoli del Burkina Faso e del Mali, dopo quelli che hanno preso di mira i fratelli popoli del Niger". Algeria, che ospita le strutture continentali per il rafforzamento della sicurezza, rappresentate dal Centro africano di studi e ricerche sul terrorismo (Caert) e dal Meccanismo africano di cooperazione di polizia (Afripol), e nell'ambito del suo mandato di coordinatore dell'Unione africana in la lotta al terrorismo, chiede di “rafforzare la mobilitazione collettiva per attivare e promuovere la risposta continentale a questi atti”. A questo proposito, "l'Unione africana deve intensificare gli sforzi per per la cooperazione e il sostegno reciproco, al fine di preservare la vita e la dignità umana in tutta l'Africa", si legge nel comunicato.(Ala)