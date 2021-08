Lavoro: Bonetti, su parità genere Italia tra i primi dieci Paesi europei entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese si è messo in testa "di liberare il potenziale femminile e per questo abbiamo pensato ad una strategia quinquennale che tenga conto anche delle disparità sociali e territoriali all’interno del nostro Paese". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia, Elena Bonetti, in occasione dell’incontro "Il lavoro che verrà. Lavorare è cambiare" oggi al Meeting di Rimini. "Dobbiamo superare una serie di stereotipi inaccettabili - ha spiegato -. Purtroppo, il nostro Paese vive un’inerzia statica. Con il ministro Orlando nel Pnrr abbiamo introdotto strumenti di premialità per le imprese per favorire la parità di genere. Il nostro Paese ha privato le donne della possibilità di poter essere se stesse, dovendo scegliere fra famiglia e lavoro. Per il 2026 vogliamo entrare nella top ten europea per politiche per la parità di genere". (Rin)