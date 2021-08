Usa: assalto al Congresso, scagionato agente del Campidoglio che ha ucciso manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha formalmente scagionato un agente che ha sparato e ucciso Ashli Babbitt, 36enne californiana, durante la rivolta al Campidoglio del 6 gennaio, durante la quale un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto. Secondo quanto riportato da “Nbc News”, che ha ottenuto un promemoria interno dalla polizia del Campidoglio, il corpo ha chiuso l’indagine sull’agente – le cui generalità non vengono rese note – che ha sparato e ucciso Babbitt, una delle cinque persone che hanno perso la vita nella rivolta. “L'indagine – si legge nel documento - non ha rivelato alcuna prova per stabilire che, nel momento in cui l'ufficiale ha sparato alla signora Babbitt non riteneva ragionevolmente che fosse necessario farlo per legittima difesa o in difesa dei membri del Congresso”.(Nys)