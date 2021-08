Lavoro: Orlando, blocco licenziamenti non è strumento di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei licenziamenti può essere "solo un meccanismo congiunturale che abbiamo utilizzato e che poteva essere modulato in modi diversi. Ma non può essere lo strumento attraverso il quale si garantisce strutturalmente il lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine del Meeting di Rimini. "Tutti gli altri strumenti sono quelli che derivano dal Recovery e quindi credo siano compatibili con una discussione sulla prospettiva e la graduale uscita dal blocco dei licenziamenti che credo sia stato uno strumento utile per affrontare una determinata situazione", ha aggiunto. (Rin)