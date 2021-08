Vaccino: Orlando, favorevole a esplorare tutte le soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono favorevole ad esplorare tutte le soluzioni che consentano di mettere quanto più possibile in sicurezza gli italiani". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine del Meeting di Rimini, parlando della possibilità di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid. "Personalmente - ha spiegato Orlando - sono convinto che tutti gli strumenti che sono in grado di contrastare la pandemia, nel rispetto della Costituzione e sentite le autorità scientifiche, vadano percorse. Questa è una mia opinione e, come sappiamo, ce ne sono di articolate e differenziate sia al governo che in parlamento".(Rin)