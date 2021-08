Vaccino: Sbarra (Cisl), serve legge per introdurre obbligo per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il parlamento "farebbero bene ad assumersi per intero la responsabilità adottando urgentemente una legge che introduca l'obbligo di vaccinazione per tutti". Lo ha detto il segretario della Cisl Luigi Sbarra al Meeting di Rimini. La Cisl, ha aggiunto, "sosterrà questa impostazione - ha aggiunto -. L'obbligo deve valere per tutti, questo è il vero tema che il governo deve affrontare e risolvere. Deve prevalere l'interesse generale".(Rin)