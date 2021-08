Roma 2021: lista Idv per Trefiletti, no a discariche e forme gratuite di mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No alle discariche e ai termovalorizzatori per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e forme di mobilità territoriale gratuite nel traporto pubblico locale. Sono due dei punti cardine che l’Italia dei valori porta nel dibattito elettorale in vista delle amministrative di Roma 2021. A illustrarli è Rosario Trefiletti, candidato a sindaco di Idv e coordinatore della lista. Interpellato da "Agenzia Nova" Trefiletti ha spiegato: "Noi consideriamo i rifiuti solidi urbani come prodotti importanti, non da regalare o buttare. Sono prodotti che, se riciclati, fanno parte anche di un patrimonio della città. Per fare ciò, ci vuole un forte investimento sulla raccolta differenziata, che deve essere spinta al massimo, così come per le isole ecologiche e gli impianti di riciclo che possano permettere il riciclo. Tutto ciò significa no a discariche e a termovalorizzatori. Serve un modello nuovo per utilizzare e rendere pulita e decorosa la città". Per Trefiletti la mobilità nella Capitale, invece, "non significa soltanto rinnovare il parco automezzi con veicoli di ultima generazione ed elettrici, per dare risposte ecologiche alla città” ma anche “abbinare questo a una rivisitazione completa delle linee, tenendo conto di quelle interessate da grandi flussi provenienti dalle periferie e diretti verso il centro della città". Soprattutto però a Roma si dovrebbero "sperimentare forme gratuite di mobilità territoriale", ha aggiunto Trefiletti. Ancora per Trefiletti bisognerà agire sulle forme di attrattività e sull’offerta di lavoro per i giovani. “Non sopporto più che i figli delle famiglie romane debbano andare a Londra, non in vacanza o per imparare la lingua, ma perché lì trovano lavoro e qui no. È qualcosa che va contrastato – ha aggiunto –. Roma deve diventare la Capitale delle start up del futuro, come quelle che si occupano di transizione ecologica ed energetica. Occorre portare nella città industrie manifatturiere che operano sul terreno dei nuovi prodotti, come quelli della trasformazione del solare, telefoni, pc". Tra i provvedimenti da attuare nei primi cento giorni, tuttavia, ci sono pulizia urbana e trasporti anche per Idv. "Naturalmente non sono questioni che si risolvono in cento giorni, ma devono essere messe in atto dal primo giorno – ha chiarito Trefiletti -. Per la pulizia e il decoro, ad esempio, è chiaro che ci sarà un periodo di transizione, perché si dovranno fare degli investimenti importanti, ma si può partire immediatamente".(Rer)