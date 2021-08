Roma: Trancassini, Calenda innamorato di Michetti, dalla Lazio a Roma antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda faccia coming out e dichiari apertamente il suo amore per Enrico Michetti. Ormai l'ex ministro canta l'inno della Lazio ogni giorno e, in ultimo, ha pubblicato un appassionato video sull'antica Roma, improvvisandosi guida turistica, che sembra una dichiarazione d'amore al nostro candidato. È una passione ormai irrefrenabile la sua. Come si dice? 'Chi si somiglia si piglia'. E allora Calenda si candidi nella lista civica di Michetti". Così in una nota il coordinatore regionale di Fd'I Paolo Trancassini. (Com)