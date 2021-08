Marocco-Algeria: Rabat favorevole a mantenimento gasdotto Meg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è favorevole al mantenimento del gasdotto Maghreb-Europa (Meg) che collega i giacimenti algerini all'Europa attraverso il regno e il cui contratto scade nell'ottobre 2021. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ufficio nazionale per gli idrocarburi e le miniere, Amina Benkhadra, una dichiarazione all’agenzia di stampa “Map”. "Il desiderio del Marocco di mantenere questa rotta di esportazione è stato chiaramente affermato in modo coerente, a tutti i livelli, per più di tre anni", ha dichiarato Benkhadra. Questa volontà, "l'abbiamo espressa verbalmente e per iscritto, pubblicamente e in discussioni private, sempre con la stessa chiarezza e la stessa costanza", ha aggiunto, mettendo così fine alle voci secondo le quali il Marocco avrebbe voluto impedire il rinnovo del contratto per il gasdotto che collega l'Algeria alla Spagna dal 1996. L'annuncio arriva due giorni dopo che l'Algeria ha deciso di "rivedere" i suoi rapporti con il Marocco, accusato di essere coinvolto negli incendi che hanno ucciso almeno 90 persone nel nord del Paese.(Res)