Imprese: domani a San Felice Circeo "L’Italia s’è desta? Patto pubblico-privato per tornare a crescere"

- L'impresa italiana è protagonista alla rassegna estiva "Mediterranea - la civiltà blu", promossa dall’associazione "Amor per Circeo". Fare impresa nel nostro Paese è difficile, non c'è un ecosistema favorevole, ma continuiamo ad essere protagonisti nell'export nonostante la tentazione crescente a delocalizzare le produzioni. Senza contare i casi di tante multinazionali che depredano l'Italia e scappano via. Quali le opportunità dal Pnrr per le nostre attività produttive? E come le banche possono sostenere e rilanciare l'economia reale? Cecilia D’Elia, responsabile Politiche per la parità del Partito democratico; Gianfranco Librandi, imprenditore ed eurodeputato di Italia Viva e Antonio Rinaldi, eurodeputato della Lega sono i protagonisti della serata “L’Italia s’è desta? Un patto pubblico-privato per tornare a crescere” condotta da Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7. L’appuntamento è per sabato 21 agosto alle ore 20 nella splendida cornice di Vigna La Corte, a San Felice Circeo. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Amor per Circeo https://amorpercirceo.com e sul sito https://micromegas.com.(Com)