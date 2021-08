Afghanistan: Biden, non posso promettere quale sarà il risultato finale evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non posso promettere quale sarà il risultato finale delle operazioni di evacuazione all’aeroporto di Kabul, "ma posso assicurarvi che mobiliterò tutte le risorse necessarie". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando oggi in conferenza stampa. “Abbiamo fatto progressi, messo in sicurezza aerei, permettendo ai voli di partire. Seimila truppe sono sul posto, è uno dei più difficili ponti aerei nella storia”, ha detto Biden. “Stiamo facilitando i voli per gli alleati e lavorando in coordinamento con la Nato, queste operazioni continueranno nei prossimi giorni, faremo di tutto per garantire un’evacuazione sicura a chi potrebbe essere colpito a causa dei suoi legami con gli Stati Uniti”, ha detto Biden. (Nys)