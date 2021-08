Afghanistan: Biden, non ho visto critiche da parte dei nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di non avere visto critiche da parte dei Paese alleati Nato in merito al ritiro degli Usa dall’Afghanistan. “Non ho visto critiche da parte dei nostri alleati Nato, ho visto l’opposto, ovvero (il riconoscimento) che noi siamo facendo quello che avevamo detto avremmo fatto”, ha detto Biden parlando oggi in conferenza stampa. Il presidente Usa ha quindi ribadito la sua posizione sul ritiro dal paese: “Quale interesse avremmo in Afghanistan ora che Al Qaeda non c’è più? Siamo andati lì e abbiamo portato a termine la missione, è ora di terminarla”, ha detto Biden. (Nys)