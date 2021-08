Egitto: portacontainer Ever Given attraversa con successo Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Autorità del Canale di Suez, il generale Osama Rabie, ha affermato che la portacontainer Ever Given ha attraversato con successo la via d’acqua nella direzione sud, verso il Mar Rosso. Rabie ha sottolineato in un comunicato stampa che quello della Ever Given è il 22esimo attraversamento del Canale di Suez e riflette la misura della fiducia che il Canale gode come rotta di navigazione più breve e veloce che collega l'est all'ovest del mondo e indica che ci sono le relazioni strategiche uniscono il Canale di Suez alla compagnia giapponese proprietaria della nave. La Ever Given, che con una lunghezza di 400 metri, una larghezza di 59 metri e una stazza lorda di 224 mila tonnellate è una delle navi portacontainer più grandi del mondo, ha urtato lo scorso 23 marzo contro l’argine roccioso del Canale di Suez nei pressi della località di Ma’diyah, a circa 8 chilometri a nord dell’imbocco meridionale della via d’acqua di Port Tawfik. L’imbarcazione è rimasta bloccata per sei giorni, fino al 29 marzo, interrompendo il traffico delle navi lungo l’importante via d’acqua, che collega il Mediterraneo al Mar Rosso e fornisce il collegamento marittimo più breve tra l’Asia e l’Europa. Le autorità egiziane hanno tenuto sotto sequestro la nave per circa 100 giorni prima di consentire di nuovo la partenza verso il porto di Rotterdam a seguito del pagamento di 540 milioni di dollari di risarcimento. (segue) (Cae)