Governo: Berlusconi-Salvini, non ci saranno nuove tasse ma taglio a burocrazia

- Nel corso dell'incontro di questa sera a Villa Certosa, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini "hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal centrodestra di governo nei primi mesi del governo Draghi". Lo rende noto un comunicato congiunto. "Su iniziativa dei due partiti sono stati infatti approvati provvedimenti che aiuteranno l’Italia a uscire dalla crisi economica ed è stato scritto un Pnrr che farà crescere il Pil grazie a ingenti investimenti - si legge nella nota - . Non ci saranno nuove tasse, come invece chiedeva la sinistra, ma tagli alla burocrazia e al carico fiscale per famiglie e imprese. La flat tax sarà il primo impegno del prossimo governo di centrodestra".(Com)