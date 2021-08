Afghanistan: ex diplomatici e parlamentari scrivono a Biden, prolungare presenza truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di ex funzionari della sicurezza nazionale, diplomatici e legislatori statunitensi ha rivolto un appello al presidente Joe Biden affinchè la presenza delle truppe Usa in Afghanistan venga estesa oltre il 31 agosto per aiutare a evacuare gli afgani vulnerabili, indipendentemente dal loro status di immigrazione. Lo scrive il sito statunitense “Axios”. Biden ha promesso di mantenere le forze statunitensi in Afghanistan per il tempo necessario a far uscire tutti i cittadini statunitensi, ma ha anche affermato che il suo obiettivo è di completare tale obiettivo entro la fine del mese. Secondo la stampa Usa, però, Biden sarà sottoposto a pressioni nazionali e internazionali per estendere tale scadenza e fare di più per i cittadini afgani, sia quelli che hanno aiutato l'esercito Usa e sono in attesa di visti speciali per gli immigrati (Siv), sia quelli che hanno lavorato per organizzazioni non governative.(Nys)