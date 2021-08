Afghanistan: Casa Bianca, voli Usa riprenderanno a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli Usa dall’aeroporto di Kabul riprenderanno presto. Lo ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca sentita dalla “Cnn”. “C'è stata una breve pausa operativa perché ieri abbiamo fatto uscire così tante persone che sono stati necessari un po’ di rinforzi per processare le pratiche delle persone in paesi terzi ", ha detto un funzionario alla “Cnn”. "Il comandante a terra ha emesso l'ordine di riprendere i voli", ha aggiunto. Il governo degli Stati Uniti sta prendendo in esame nuovi posti, anche in Europa, in cui rilocare gli afghani evacuati, alla luce della quasi saturazione degli spazi predisposti in Qatar. I qatarioti hanno accettato di accogliere 8 mila richiedenti di visto speciale per immigrati afgani (Siv) e i loro familiari, e, riferisce l'emittente Usa, sono vicini a raggiungere quel numero, secondo quanto riportato dalla "Cnn". Il Siv è riservato agli afgani che hanno collaborato con la missione Usa nel paese, tra cui traduttori e interpreti. Secondo fonti della “Cnn” gli afghani potrebbero essere rilocati nella base aerea Ramstein, in Germania. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato oggi che "è stato concordato con gli Stati Uniti che la base aerea di Ramstein in particolare può essere utilizzata temporaneamente per il transito di persone in cerca di protezione dall'Afghanistan agli Stati Uniti".(Nys)