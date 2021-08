Centrodestra: Salvini da Berlusconi, focus su Afghanistan, governo e federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini è entrato pochi minuti fa a Villa Certosa per incontrare il padrone di casa Silvio Berlusconi. Tra le altre cose, il leader della Lega parlerà al Cavaliere di Afghanistan, esprimendo grande preoccupazione per l’avanzata dei talebani e il rischio di un’immigrazione incontrollata. Lo rende noto la Lega. Salvini ribadirà la soddisfazione per il grande risultato della raccolta firme per i referendum sulla Giustizia promossi con il partito radicale: la grande quantità di adesioni è stata possibile anche grazie al sostegno di Forza Italia. Questa sera, ci sarà spazio anche per discutere di federazione di centrodestra. L’obiettivo è una più stringente collaborazione tra i partiti di centrodestra di governo, pur sottolineando i buoni rapporti con Giorgia Meloni testimoniati dall’accordo totale in vista delle amministrative di ottobre. (Com)