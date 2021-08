Viterbo: partecipante, niente eroina ai rave e ogni "crew" contribuisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rave party è un semplice raduno di amici, conoscenti e amanti della musica elettronica, quello che si è svolto a Valentano è un vero teknival, un grosso raduno underground che non vedevo così da anni". Lo dichiara ad "Agenzia Nova" un esperto frequentatore di rave e festival come quello che si è svolto sul lago Mezzano tra il 14 e il 19 agosto e che ha visto coinvolte tra le 8 e le 10mila persone provenienti da tutta Europa. È lui che poi spiega come nasce un teknival e come si fa a scegliere il posto adatto. Pare infatti che il gruppo organizzatore fosse un gruppo francese. Come possono essere arrivati a pensare di fare un incontro del genere in Italia? "I crew (gli addetti) alla fine sono tutti vecchi organizzatori. Ognuno porta una proposta e decidono tutti insieme dove ‘montare’. A volte si decide anche alla cieca guardando su internet", attraverso Google Earth. Poi si parte, muniti di tanta acqua e buon senso, ‘almeno a chi è rimasto’ e le droghe se usate con cervello”, dice lui. Poi, dopo aver deciso dove montare parte il passa parola. "Il posto lo sai all'ultimo minuto, e da lì parte tutto. Ci si raduna in un meeting dove ci sono tutte le ‘crew’ e fra un amico e l'altro ci si passa la posizione e così via". (segue) (Rer)