Roma 2021: Michetti, generale Domenico Rossi in mia lista civica, sono felice e orgoglioso

- "Generale dell’esercito ed ex sottosegretario alla Difesa. Anche Domenico Rossi ha scelto di far parte della mia lista civica e io ne sono felice e orgoglioso. Roma ha bisogno di figure con questa esperienza e con capacità importanti, dimostrate 'sul campo'. Grazie Domenico, sarai il nostro punto di riferimento". Lo rende noto, in un post su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. (Rer)