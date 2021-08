Brasile: 5G, ministro Comunicazioni in Corea del Sud e Qatar per cooperazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, si recherà alla fine del mese a Seoul, in Corea del Sud, e a Doha, in Qatar, per impegni ufficiali relativi allo sviluppo della tecnologia delle telecomunicazioni 5G. Secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi, Faria si recherà nei due Paesi tra il 28 agosto e il 4 settembre "per partecipare a incontri con rappresentanti del governo e società di infrastrutture di telecomunicazioni e tecnologie critiche che detengono la tecnologia 5G e rafforzare la cooperazione nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Ieri, 19 agosto, aveva dichiarato che l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G dovrebbe svolgersi entro ottobre 2021. La previsione è stata avanzata dopo che i giudici della Corte dei Conti (Tcu) hanno mostrato un orientamento positivo in favore del bando presentato dal governo e ancora soggetto ad analisi da parte dei giudici contabili. (segue) (Brb)