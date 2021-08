Brasile: 5G, ministro Comunicazioni in Corea del Sud e Qatar per cooperazione tecnologica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha confermato che la questione è stata al centro di un recente incontro con il consigliere per la Sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Ha voluto incontrarmi per parlarmi della questione dei chip e dei semiconduttori", ha affermato Faria, sottolineando "mi ha confermato che la Tsmc, industria di Taiwan che produce il 70 per cento dei chip di tutto il mondo, non rifornirà più aziende cinesi, il che dovrebbe darci maggiori sicurezze". Il ministro ha evidenziato l'orientamento tecnico delle decisioni del ministero in merito alla questione "Non si tratta di politica. Stiamo sviluppando una tecnologia e non possiamo pensare a favorire un'azienda piuttosto che un'altra o a favorire il presidente che c'è ora a danno di quelli che verranno in futuro. E la questione la stiamo affrontando in maniera bypartisan: Corte suprema, Corte dei conti e tutte le forze politiche sono informate. Ritengo che stabilendo dei criteri diversi per la linea governativa, abbiamo raggiunto un compromesso giusto. In ogni caso – ha concluso – sulla rete protetta le europee Ericsson e Nokia sembrano essere più avanti". (Brb)