Sanità: Sesana (Generali), serve programma di digitalizzazione inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere un programma di digitalizzazione della sanità che "sia inclusivo, che non lasci indietro nessuno, che si può basare su competenze pubbliche e private, sarà una delle sfide più importanti che avremo come Paese nei prossimi anni". Lo ha detto Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia e Global business lines, in occasione della conferenza "Italia 2021: che cosa vuol dire rinnovare?", nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. "Abbiamo visto in questi ultimi due anni quanto avere una sanità di eccellenza è importante per fronteggiare tutti gli imprevisti che abbiamo visto e che possono essere anche molto gravi. Questo sarà un tema cruciale di inclusività", ha concluso Sesana. (Rin)