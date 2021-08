Vaccini: Lagalla, in Sicilia prima dose a 88 per cento personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sicilia, secondo i dati aggiornati e comunicati oggi dall'Assessorato regionale all'istruzione al Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19, d'intesa con l'assessorato Sanità della Regione Siciliana, l'88,16 per cento del personale scolastico (dato che include i soggetti fragili e coloro con almeno una dose già somministrata) è vaccinato, pari a 127.471 soggetti su una platea di circa 136mila. Un numero importante e già in aumento rispetto ai primi di agosto, quando la percentuale di vaccini anti-Covid 19 somministrata registrava una percentuali pari a 81,4 per cento". Lo ha riferito la Regione in una nota. "È del 78 per cento invece la percentuale di personale scolastico (fragili esclusi) che ha già completato il ciclo di vaccinazione, vale a dire circa 105.362 soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi, sempre su una platea complessiva di 136 mila persone". (segue) (Ren)