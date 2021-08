Vaccini: Lagalla, in Sicilia prima dose a 88 per cento personale scolastico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Roberto Lagalla ha affermato: "Secondo gli ultimi dati raccolti, aggiornati a qualche ora fa, in Sicilia continua a crescere la percentuale di personale scolastico che ha deciso di vaccinarsi e sono certo che, prima del rientro a scuola degli studenti, i soggetti vaccinati possano ancora aumentare e consentire un inizio d'anno in sicurezza. La campagna di sensibilizzazione, promossa da governo Musumeci, andrà avanti anche nelle prossime settimane". Infine, secondo i dati resi noti dalla Regione Siciliana: "Relativamente alla campagna di vaccinazione rivolta agli studenti nella fascia tra i 12 e i 19 anni dei quali, ai primi del mese di agosto, avevano già ricevuto il vaccino circa il 40 per cento di loro. Ad oggi la fascia di età 12-19 che ha ricevuto almeno una dose di vaccino sale al 44,97 per cento". (Ren)