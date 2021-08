Afghanistan: Raab, ministri Esteri G7 chiedono unità internazionale dinanzi a crisi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 chiedono che la comunità internazionale si unisca nel rispondere alla crisi in corso in Afghanistan e prevengano il suo acuirsi. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in un comunicato. Il Regno Unito è attualmente leader di turno del gruppo del G7. La situazione afgana “richiede una risposta internazionale” la quale includa un impegno intenso sulle questioni critiche che riguardano il Paese asiatico e la regione circostante. Questo coinvolgimento deve includere “gli afgani più colpiti, le parti del conflitto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il G20, i donatori internazionali e i Paesi limitrofi all’Afghanistan”, si legge nella nota.(Rel)