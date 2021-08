Recovery: Colao, ricerca e formazione la parte più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parte più importante del Piano nazionale di ripresa e resilienza non è la transizione ecologica, ma gli ambiti della ricerca, della formazione, delle competenze e delle nuove conoscenze". Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao intervenendo all’incontro “Italia 2021, cosa vuol dire innovare” al Meeting di Rimini. “Per questi investimenti in capitale umano, con la contaminazione tra pubblico e privato – ha ricordato il ministro – ci sono circa 30 miliardi e non possiamo sbagliare”. Colao ha insistito sulla complementarietà tra pubblico e privato anche in tema di sanità: “Dovremo mettere assieme il meglio dei due settori offrendo servizi migliori ai cittadini per consolidare le eccellenze ma anche per colmare le inefficienze”. All’incontro, moderato da Giorgio Vittadini, hanno partecipato anche l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il quale ha ricordato che la sua azienda investe in ricerca e sviluppo 1,5 miliardi di euro l’anno (pari al 12 per cento del fatturato) e l’amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana, per il quale “l’innovazione è fatta da persone che scelgono di guardare la realtà in modo diverso da come si è sempre guardato”. (Rin)