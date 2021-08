Paraguay: pompieri riportano 7000 focolai di incendio in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 7000 i focolai di incendio attivi attualmente in Paraguay. Lo denuncia il presidente del corpo dei Pompieri volontari (Cbvp), Luis Rojas, che ha rivolto un appello alla cittadinanza ad evitare di provocare nuovi focolai attraverso l'incendio di rifiuti o dei pascoli. "Abbiamo segnalazioni di 7000 focolai in tutto il paese e la situazione non sembra che possa migliorare durante questa settimana", ha affermato Rojas in dichiarazioni riportate dal quotidiano "La Nacion". "Siamo nelle mani del Signore, speriamo che la gente si renda conto della gravità della situazione e smetta di provocare incendi", ha aggiunto. Il capo dei pompieri ha sottolineato che la gravità della situazione è acuita dalla eccezionale siccità e dal livello minimo del letto del fiume Paranà: "da un lato c'è la natura e la siccità per le scarse piogge e dall'altra l'uomo con il suo comportamento", ha detto. La vastità e il numero degli incidenti nel paese hanno provocato inoltre una forte diminuzione della qualità dell'aria nella capitale Assunzione, e le autorità sanitarie hanno allertato su possibili conseguenze per le vie respiratorie. (Abu)