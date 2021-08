Russia: emittente “Dozhd” inserita nella lista degli agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva indipendente russa “Dozhd” è stata inclusa nell'elenco degli agenti stranieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Interfax" secondo quanto ha deciso il ministero della Giustizia di Mosca. Il direttore del canale, Tikhon Dzjadko, ha dichiarato di non essere stato avvertito dal dicastero dell’inserimento di “Dozhd” nella lista degli agenti stranieri. Insieme all’emittente sono stati inclusi nel medesimo elenco il giornale investigativo "Vazhnje Istorii", il suo caporedattore Roman Anin, Stepan Petrov e i giornalisti Olesja Shmagun, Dmitrj Velikovskyj, Roman Shleinoj, Alesja Marokhovskaja, Irina Dolinina. La legge sugli agenti stranieri riguarda organizzazioni e individui che ricevono finanziamenti provenienti dall'estero. I media etichettati come agenti stranieri hanno l'obbligo, tra le altre cose, di specificare il proprio status in tutte le loro pubblicazioni. (Rum)