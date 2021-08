Repubblica Ceca: fonti stampa, premier insoddisfatto da ministro Difesa sull’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, ha mostrato insoddisfazione verso le azioni del suo ministro della Difesa, Lubomir Metnar, sull’Afghanistan e domenica ha pensato persino di rimuoverlo. E’ quanto afferma il quotidiano “Denik N” sulla base di quattro fonti indipendenti afferenti al governo, al corpo diplomatico e all’apparato militare ceco. Babis è stato irritato dal fatto che Metnar abbia presentato all’esecutivo un piano per il soccorso agli interpreti afgani troppo tardi. Il giornale sottolinea quanto fosse singolare che ieri, nella conferenza stampa di Babis, del ministro degli Esteri Jakub Kulhanek e dell’ambasciatore ceco in Afghanistan Jiri Baloun, il ministro della Difesa non sia apparso e non sia stato nemmeno menzionato. “Denik N” riferisce che Metnar ha ammesso di aver ricevuto critiche dal premier per il ritardo nella presentazione del piano. (Vap)