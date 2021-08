Russia: Usa impongono sanzioni aggiuntive contro Mosca per avvelenamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, di concerto con il Regno Unito, stanno imponendo sanzioni aggiuntive alla Federazione Russa in occasione del primo anniversario dell'avvelenamento dell’esponente dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj con un agente nervino Novichok. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Condanniamo il tentativo di assassinio dell'agosto 2020 nei confronti di Navalny e le azioni successive tese a fermare i suoi sforzi per criticare il governo russo, inclusa la sua detenzione nel gennaio 2021”, si legge nel comunicato stampa. “Le nostre azioni di oggi – esercitate dai Dipartimenti di Stato, Tesoro, Giustizia e Commercio – inviano un chiaro segnale che non ci sarà impunità per l'uso di armi chimiche, anche per gli individui e le organizzazioni coinvolte. Qualsiasi uso di armi chimiche è inaccettabile e contravviene alle norme internazionali. Gli Stati Uniti invitano la Russia a rispettare i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche”, prosegue la nota. Come parte delle azioni odierne, il Dipartimento di Stato sta imponendo una seconda serie di sanzioni alla Russia ai sensi della legge sul controllo delle armi chimiche e biologiche. Queste includono una restrizione all'importazione permanente di armi da fuoco o munizioni fabbricate o ubicate in Russia in base a richieste di autorizzazione nuove o in attesa, nonché ulteriori restrizioni alle esportazioni di tecnologia nucleare e missilistica verso la Russia. I dipartimenti di Stato e del Tesoro designeranno anche nove individui russi e quattro entità, inclusi agenti coinvolti nell'avvelenamento di Navalny ed entità che hanno sviluppato le capacità di armi chimiche della Russia.(Nys)