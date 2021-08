Russia: Covid, ministro della Salute, oltre 43 milioni di russi sono vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 43 milioni di cittadini russi sono stati vaccinati contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Il ministro ha aggiunto che il numero di vaccinazioni raggiunte nel Paese è tuttora insufficiente. "Ci sentiremo più sicuri quando il numero di persone protette contro il contagio sarà superiore all'80 per cento", ha affermato Murashko. Tra le regioni in testa per ritmo di vaccinazione, il ministro ha menzionato la Cecenia, con il 60% di vaccinati, seguita dalle regioni di Belgorod e Mosca. Murashko ha poi aggiunto che le dosi disponibili in Russia "sono sufficienti". "In nessuna regione le forniture sono inferiori a una settimana", ha detto il ministro. (Rum)