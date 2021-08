Recovery: Colao, su realizzazione dovremo essere esigenti con noi stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "dovremo essere molto duri con noi stessi, molto esigenti, non possiamo permetterci di slittare". Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, in occasione della conferenza "Italia 2021: che cosa vuol dire rinnovare?", nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. Nella governance del Pnrr ci sono tre livelli. "C'è un livello politico - ha spiegato il ministro - che ha sottoscritto il Pnrr, responsabile di prendere i soldi e utilizzarli, un livello di coordinamento, che saranno i vari ministeri, responsabili delle iniziative a fronte dei target. Infine, c'è il livello esecutivo diffuso sul territorio. Quello che ci dovrà legare in maniera solidale ma anche in maniera competitiva - ha sottolineato Colao - è il fatto che abbiamo dei target da rispettare entro certi tempi. Il Paese dovrà dimostrare di saper lavorare alla realizzazione di piani complessi sottoscrivendo dei target e dei tempi di realizzazione". (Rin)