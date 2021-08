Afghanistan: Guerini, oltre 1.500 cittadini afgani tratti in salvo da inizio operazione Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.500 i cittadini afgani tratti in salvo dall'Italia dall'inizio dell'operazione Aquila. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota. "Giorni senza sosta per le Forze armate che stanno garantendo un'importante operazione umanitaria. Un lavoro di squadra grazie alla collaborazione tra Difesa, Esteri, Interni e servizi di informazione" ha dichiarato Guerini. Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati in Italia 228 afgani, sono oltre 1500 i cittadini tratti in salvo, circa 1000 quelli già giunti in Italia negli ultimi 5 giorni e altri presso l'aeroporto di Kabul in attesa di partire. A breve la partenza di altri 2 C130J dell’Aeronautica militare da Kabul in direzione Kuwait e da lì nelle prossime ore un Boeing KC 767 ripartirà per l'Italia. Nella nottata giungerà a Fiumicino anche un secondo KC 767 con a bordo i 103 afghani evacuati nella mattinata da un altro C130J. La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Covi (Comando operativo di vertice interforze), comandato dal generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del Covi impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul. (Res)